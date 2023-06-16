Виталий Мутко: «Спартак» — самый популярный клуб в России

Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко назвал московский «Спартак» самым популярным клубом страны.
«Я говорил, что невозможно представить «Спартак» без Федуна? Я здесь субъективен, потому что дружу с Леонидом. Для меня и сейчас сложно представить эту команду без него.
«Спартак» — самый популярный клуб России. Последние годы всегда борется за призовые места. Сейчас сложно оценить политику «Спартака». Самое главное, что есть экономическая основа — у них есть «Лукойл». В футболе есть самые важные четыре фактора для клуба: экономическая основа, тренер, набор футболистов и болельщики. Если всё это у тебя срастается, то ты можешь достигнуть серьёзных результатов. Вот у «Спартака» это всё уже есть! Конечно же, очень плохо, что сейчас фанатские движения не посещают матчи команды. Но это везде сейчас так. Желаю «Спартаку» удачи!» — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 16 июня 2023
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