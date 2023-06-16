Лидер фанатов «Сан-Паулу»: Педриньо помирился с девушкой и подал в суд. Ему здесь не место

Лидер фанатского движения «Сан-Паулу» Энрике Гомеш раскритиковал Педро Габриэла (Педриньо) за иск против бразильского клуба, который расторг контракт с футболистом из-за подозрений в домашнем насилии.

«Три месяца назад меня разыскивал агент Педриньо, который принёс мне фотографии и аудиозаписи, показывающие, что на самом деле нападение было совершено на футболиста. Когда я узнал об этом, то даже направил в клуб объяснительную и просил «Сан-Паулу» дождаться суда. В интернете я увидел много новостей о том, что руководство клуба должно отправить его в отставку сразу. Ладно, здесь у каждого своё мнение.

Но теперь эти красавчики (Педриньо и Аманда) просто снова сошлись, и я увидел новости про иск Педриньо против «Сан-Паулу». Амиго, ты шутишь?! Иди и найди работу, но не в «Сан-Паулу». Больше нам не надо никаких спортсменов, желающих ударить по кошельку клуба. Ему здесь не место», — приводит слова Гомеша Portal do Sao Paulino.

Напомним, в марте 2023 года бывшая девушка Педриньо заявила о том, что подвергалась домашнему насилию со стороны футболиста. Полиция приняла её заявление. Позднее «Сан-Паулу» объявил о расторжении контракта с нападающим, который арендован у московского «Локомотива». Причиной расторжения контракта могло стать полученное подтверждение угроз от футболиста бывшей девушке в личной переписке.

Адвокаты Педриньо, согласно сообщению, утверждают, что клуб не проводил никаких расследований и не ждал завершения процесса для принятия такого решения. Из-за этого они подали иск с просьбой отменить расторжение контракта.