Андрей Канчельскис ответил на вопрос, кто талантливее — Смолов или Дзюба

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение о нападающем «Динамо» Фёдоре Смолове, а также ответил на вопрос о сравнении Смолова с форвардом «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

«Смолов — сильный игрок по меркам РПЛ. Думаю, у него есть ещё несколько лет, чтобы играть на серьёзном уровне. Фёдор провёл относительно неплохой сезон за «Динамо», несмотря на ужасные результаты клуба.

Вообще, конечно, парень казался невероятно талантливым по молодёжи. Но Смолов реализовал только 50% своего потенциала. Кто талантливее: Дзюба или Смолов? Фёдор талантливее Артёма, но карьера лучше сложилась у Дзюбы», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

По итогам последнего тура «Локомотив» опередил «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Железнодорожники заняли восьмое место, бело-голубые — девятое.