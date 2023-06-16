Саутгейт рассказал, что не решил, будут ли футболисты «Манчестер Сити» играть с Мальтой

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о возможном участии игроков «Манчестер Сити» в матче квалификации к Евро-2024 с Мальтой. Встреча состоится сегодня, 16 июня. Начало игры — в 21:45 мск.

«Нам придётся разбирать всё по крупицам и смотреть, как обстоят дела. Все они доступны, но я ещё не определил, хорошее ли это решение.

Я поговорил с ними, когда они прибыли, во-первых, чтобы сказать, какое это невероятное достижение. Мы сказали, что направляемся в неизвестность, и нет никакого способа наверняка узнать, как они будут реагировать на то, через что им пришлось пройти. Все в хорошей форме. У нас есть много соображений, особенно в отношении ребят, которые прибыли позже и переживают огромный эмоциональный подъём после игры в выходные.

Это всегда сложно — решения, которые тебе приходится принимать. Команда действительно хорошо тренировалась, концентрация была отличной, и мы с нетерпением ждём игры.

Я всегда слежу за всем, что делают игроки, где бы они ни находились. Мы привыкли иметь дело со сценарием Лиги чемпионов. Всё было сложнее, когда «Тоттенхэм» играл с «Ливерпулем», потому что через три дня у нас был полуфинал Лиги наций. Мы привыкли иметь дело с этим, мы знаем наших игроков вдоль и поперёк. Сейчас мы сосредоточены на команде. Я сказал игрокам, что должен подтолкнуть их. Я должен подталкивать игроков к достижению нужных нам результатов», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Видео: У кого в АПЛ самый крупный контракт?