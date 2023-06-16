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РПЛ показала сравнение посещаемости матчей при Fan ID и во время коронавируса

РПЛ показала сравнение посещаемости матчей при Fan ID и во время коронавируса
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Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала отчёт о прошедшем сезоне-2022/2023, в котором продемонстрировала сравнение уровня посещаемости матчей каждого тура чемпионата России за четыре последних сезона.

Фото: РПЛ

На специальном графике выделены четыре линии, демонстрирующие суммарную посещаемость матчей каждого из 30 туров каждого из четырёх последних сезонов. Красным цветом выделены показатели сезона-2022/2023.

На графике заметно, что после повсеместного введения Fan ID суммарная посещаемость опустилась на уровень ниже, чем была во время эпидемии коронавируса, и так не смогла подняться выше этих показателей до конца сезона.

Также стало известно, что самым посещаемым клубом после введения Fan ID стал «Зенит».

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