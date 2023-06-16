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«Кардинальная перестройка». Глава ВТБ высказался о планах «Динамо» на следующий сезон

«Кардинальная перестройка». Глава ВТБ высказался о планах «Динамо» на следующий сезон
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Глава ВТБ Андрей Костин высказался о планах футбольного клуба «Динамо» (Москва) на следующий сезон. Также он оценил результаты команды в минувшем цикле.

«Как оцениваю итоги сезона? Плохо. Думаю, что нужна кардинальная перестройка: начиная от тренера команды и заканчивая работой. Сейчас наша команда предпримет серьёзные усилия, чтобы следующий сезон был намного лучше. С финансированием у нас всё стабильно.

Новый тренер придёт, но я не знаю, кто это будет.

Обязательно продолжим работать с молодёжью: будем делать ставку на молодых — как и раньше. Но пока у нас нет успеха, которого мы достигали в прошлом.

Расстроился ли, что не удалось завоевать трофей к столетию? Ну а что делать? Важны не даты, а результаты», — передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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