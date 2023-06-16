Спортдир «Оренбурга»: интерес бельгийских клубов к Флорентину? К нам никто не обращался
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался на тему возможного интереса других клубов к аргентинскому полузащитнику Габриэлю Флорентину.
«Интерес бельгийских клубов к Флорентину? Не знаю, к нам никто не обращался. Никаких разговоров с Флорентином не было. Мы готовимся к сборам: сейчас никто не продаётся, никаких контактов нет», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В сезоне-2022/2023 Габриэль Флорентин провёл 24 матча за «Оренбург» во всех турнирах, забил три мяча и оформил три голевые передачи. «Оренбург» завершил чемпионат России — 2022/2023 на седьмом месте в турнирной таблице. Под руководством Марцела Лички команда набрала 46 очков после 30 матчей.
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