Спортивный директор «Оренбурга»: Личка принял решение уйти из клуба

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что с большой долей вероятности сохранить в клубе Марцела Личку не удастся.

«Есть ли подвижки? Пока сложно сказать, переговоры продолжаются. Готов ли клуб отпустить Личку, учитывая, что у него действующий контракт? Мы надеялись, что Марцел не уйдёт, но так сложилось. Он принял решение перейти. Принял решение уйти из «Оренбурга»? Я так понимаю, что да», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/2023 «Оренбург» под руководством Марцела Лички занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Динамо» стало девятым, набрав 45 очков. Ранее сам чешский специалист подтверждал, что его представитель ведёт переговоры с бело-голубыми.