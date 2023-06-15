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Спортивный директор «Оренбурга»: Личка принял решение уйти из клуба

Спортивный директор «Оренбурга»: Личка принял решение уйти из клуба
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что с большой долей вероятности сохранить в клубе Марцела Личку не удастся.

«Есть ли подвижки? Пока сложно сказать, переговоры продолжаются. Готов ли клуб отпустить Личку, учитывая, что у него действующий контракт? Мы надеялись, что Марцел не уйдёт, но так сложилось. Он принял решение перейти. Принял решение уйти из «Оренбурга»? Я так понимаю, что да», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/2023 «Оренбург» под руководством Марцела Лички занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Динамо» стало девятым, набрав 45 очков. Ранее сам чешский специалист подтверждал, что его представитель ведёт переговоры с бело-голубыми.

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