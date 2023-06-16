Александр Тарханов: нынешний формат Кубка России нормальный — сейчас необходимо много игр
Поделиться
Бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о формате проведения Кубка России.
«В нынешнем формате Кубка России немного непонятно, кто с кем играет и кто вылетает. Но много игр — это необходимо сейчас, когда российские клубы не играют в Европе. Нормальный формат Кубка, который можно оставлять на следующий сезон. Команда вылетает из высшего пути — переходит в другой. Для меня ничего плохого в этом нет», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, в прошедшем сезоне Кубок России выиграл ЦСКА. Турнир впервые в истории проходил с разделением на две сетки — Путь РПЛ и Путь регионов. В нижней части играют клубы низших дивизионов и вылетевшие из верхней части.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 июня 2023
-
18:05
-
18:00
-
17:50
-
17:50
-
17:39
-
17:30
-
17:29
-
17:29
-
17:27
-
17:13
-
17:00
-
16:59
-
16:47
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:17
-
16:09
-
16:06
-
16:05
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:41
-
15:40
-
15:30
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:16
-
15:10
-
15:10
-
15:06
Партнерский контент