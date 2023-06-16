Александр Тарханов: нынешний формат Кубка России нормальный — сейчас необходимо много игр

Бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о формате проведения Кубка России.

«В нынешнем формате Кубка России немного непонятно, кто с кем играет и кто вылетает. Но много игр — это необходимо сейчас, когда российские клубы не играют в Европе. Нормальный формат Кубка, который можно оставлять на следующий сезон. Команда вылетает из высшего пути — переходит в другой. Для меня ничего плохого в этом нет», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в прошедшем сезоне Кубок России выиграл ЦСКА. Турнир впервые в истории проходил с разделением на две сетки — Путь РПЛ и Путь регионов. В нижней части играют клубы низших дивизионов и вылетевшие из верхней части.