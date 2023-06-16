Беларусь — Израиль: текстовая трансляция матча квалификации ЧЕ-2024 начнётся в 21:45 мск

В пятницу, 16 июня, состоится матч 3-го тура группы I квалификации чемпионата Европы – 2024, в котором сразятся сборная Беларуси и сборная Израиля. Игра пройдёт на стадионе «Суса Ференц» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров Беларусь занимает последнее, шестое место в квалификационной группе, не набрав ни одного очка. Израиль расположился на предпоследней строчке с одним очком в активе. Лидируют в группе I Швейцария и Румыния, идущие без потерь.

Последняя очная встреча Северной Македонии и Украины состоялась на Евро-2020 – украинцы одержали победу со счётом 2:1. Жёлто-синие выиграли все три предыдущих матча с македонцами.