Беларусь — Израиль: текстовая трансляция матча квалификации ЧЕ-2024 начнётся в 21:45 мск
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В пятницу, 16 июня, состоится матч 3-го тура группы I квалификации чемпионата Европы – 2024, в котором сразятся сборная Беларуси и сборная Израиля. Игра пройдёт на стадионе «Суса Ференц» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЧЕ-2024 - квалификация. Группа C. 3-й тур
16 июня 2023, пятница. 21:45 МСК
Северная Македония
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После двух туров Беларусь занимает последнее, шестое место в квалификационной группе, не набрав ни одного очка. Израиль расположился на предпоследней строчке с одним очком в активе. Лидируют в группе I Швейцария и Румыния, идущие без потерь.
Последняя очная встреча Северной Македонии и Украины состоялась на Евро-2020 – украинцы одержали победу со счётом 2:1. Жёлто-синие выиграли все три предыдущих матча с македонцами.
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