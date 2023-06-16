В Китае наказали фаната, обнявшего Месси во время матча
Поделиться
Правоохранительные органы вынесли наказание болельщику, выбежавшему на поле во время товарищеского матча Аргентина — Австралия, который проходил в Пекине (Китай). Об этом сообщает CNN.
По ходу матча на поле выбежал фанат, обнял нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, а также отдал «пять» вратарю Эмилиано Мартинесу. С поля болельщика увели сотрудники службы безопасности. Фанату назначен административный арест. Также ему запрещено посещать спортивные мероприятия в качестве зрителя в течение следующих 12 месяцев. Сообщается, что болельщик извинился за свой поступок и принял наказание.
Матч завершился победой Аргентины со счётом 2:0. Месси отметился голом, открыв счёт на второй минуте встречи.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 июня 2023
-
21:16
-
21:05
-
21:00
-
20:59
-
20:49
-
20:49
-
20:48
-
20:34
-
20:31
-
20:30
-
20:23
-
20:21
-
20:03
-
20:00
-
19:47
-
19:42
-
19:42
-
19:30
-
19:28
-
19:26
-
19:16
-
19:04
-
19:00
-
18:50
-
18:48
-
18:46
-
18:45
-
18:30
-
18:28
-
18:22
-
18:05
-
18:00
-
17:50
-
17:50
-
17:39
Партнерский контент