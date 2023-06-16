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В Китае наказали фаната, обнявшего Месси во время матча

В Китае наказали фаната, обнявшего Месси во время матча
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Правоохранительные органы вынесли наказание болельщику, выбежавшему на поле во время товарищеского матча Аргентина — Австралия, который проходил в Пекине (Китай). Об этом сообщает CNN.

По ходу матча на поле выбежал фанат, обнял нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, а также отдал «пять» вратарю Эмилиано Мартинесу. С поля болельщика увели сотрудники службы безопасности. Фанату назначен административный арест. Также ему запрещено посещать спортивные мероприятия в качестве зрителя в течение следующих 12 месяцев. Сообщается, что болельщик извинился за свой поступок и принял наказание.

Матч завершился победой Аргентины со счётом 2:0. Месси отметился голом, открыв счёт на второй минуте встречи.

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