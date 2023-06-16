Технология офсайдных линий стала доступна РФС — источник

ФИФА сертифицировала технологию построения виртуальных офсайдных линий, которую разработала китайская компания Rigour Tech, партнёр Российского футбольного союза (РФС). С нового сезона судьи при просмотре повторов смогут использовать данную технологию, сообщает «РБК-Спорт».
Соглашение с Rigour Tech об использовании системы определения офсайдных линий заключили в феврале. Уже к концу сезона-2022/2023 технология должны была применяться судейскими бригадами на всех матчах Российской Премьер-Лиги и в телетрансляциях. Процесс затянулся по вине ФИФА, осуществлявшей сертификацию технологии.
Добавим, что контракт РФС с британской компанией Hawk-Eye Innovations, обеспечивавшей работу VAR в чемпионате России, завершился летом 2023 года. Система VAR официально была включена в футбольные правила в 2018 году.
- 16 июня 2023
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