Новый владелец «Сампдории» Радриццани намерен пригласить Гроссо, Легротталье и Паратичи

«Сампдория», покинувшая итальянскую Серию А по итогам сезона-2022/2023, начинает новый этап в истории после прихода к власти бизнесмена Андреа Радриццани, который спас клуб от банкротства. Процесс поглощения «Сампы» одобрен, и в скором времени Радриццани должен покрыть убытки, чтобы генуэзцы могли заявиться в Серию B, сообщает Sport Italia.

Первым делом Радриццани намерен выстроить собственную клубную иерархию, и процесс идёт полным ходом. Согласно информации издания, новый босс планирует нанять бывшего защитника «Ювентуса» и «Кьево» Николу Легротталье в качестве технического директора, Риккардо Пекини — в качестве спортивного директора, и Фабио Паратичи – консультантом.

Бывший менеджер «Тоттенхэма» был замечен сегодня, 16 июня, в Милане. Ему было запрещено работать в Лондоне после скандала, связанного с приростом капитала «Ювентуса», но он имеет право быть консультантом «Сампдории». Паратичи уже работал в «Сампдории» до перехода в «Ювентус» в 2010 году.

Наконец, на пост тренера планируют пригласить Фабио Гроссо, под руководством которого «Фрозиноне» сумел пробиться в Серию А. Специалист, похоже, ради нового проекта готов остаться в Серии В.