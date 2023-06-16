«Фенербахче» рассчитывает заключить контракты с Джеко и Монтеллой в субботу, 17 июня

«Фенербахче» затеял масштабную перестройку команды летом, и уже в субботу, 17 июня, турецкая команда сделает первый большой шаг, подписав контракты с Винченцо Монтеллой и Эдином Джеко. Об этом сообщает Sportitalia.

По информации издания, футбольный агент Алессандро Луччи, представляющий интересы нападающего сборной Боснии и Герцеговины Джеко и итальянского специалиста Монтеллы, отправится в Стамбул, чтобы обсудить последние детали соглашений. Таким образом, в ходе одной встречи «Фенербахче» может решить сразу два вопроса.

Джеко станет свободным агентом 30 июня, когда его контракт с «Интером» прекратит действие. Ни «нерадзурри», ни 37-летний нападающий не склонны обсуждать продление сотрудничества. Джеко забил 14 голов и отдал пять результативных передач в 52 официальных матчах за «Интер» в этом сезоне.

Что касается Монтеллы, то он собирается продолжить работу в Турции, приняв решение покинуть «Адана Демирспор», за который ранее выступал российский нападающий Артём Дзюба.