Александер-Арнольд забил первый гол за Англию в официальной игре

Полузащитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд отметился голом в матче 3-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 со сборной Мальты.
При счёте 1:0 в пользу Англии Трент пробил по воротам из-за пределов штрафной и удвоил преимущество «трёх львов». Мяч стал для игрока первым в футболке Англии в официальных матчах. Ранее он также отмечался голом в товарищеском матче с США (3:0) в ноябре 2018 года.
В первых двух матчах отборочного турнира в группе С Англия набрала шесть очков, обыграв Италию (2:1) и Украину (2:0). На предыдущем чемпионате Европы, который проходил в 2021 году, Англия дошла до финала, где уступила итальянцам в серии пенальти. Мальта в первых двух турах текущего отбора проиграла Северной Македонии (1:2) и Италии (0:2).
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