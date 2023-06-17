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Президент «Спартака» Суботица подтвердил назначение Кержакова главным тренером команды

Президент «Спартака» Суботица подтвердил назначение Кержакова главным тренером команды
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Президент «Спартака» Суботица Никола Симович объявил о назначении Александра Кержакова на должность главного тренера команды.

«Александр Кержаков стал главным тренером нашей команды. Мы заключили контракт на один сезон с возможностью продления ещё на год.

Выбор пал на россиянина, потому что это качественный и талантливый молодой тренер с отличным потенциалом быть топовым специалистом. Александр – легенда футбола, большое имя в этой игре. Мы верим, что добьёмся больших результатов с Кержаковым.

Если говорить о задачах и целях на следующий сезон, то «Спартак» под руководством российского тренера должен попробовать закрепиться в топ-8 чемпионата Сербии и остаться в верхней части плей-офф. Также перед нами будет стоять задача выращивать молодых футболистов для главной команды и совершать качественные трансферы», — приводит слова Симовича Sport24.

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