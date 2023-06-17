Златан Ибрагимович подвёл итоги своей карьеры

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал пост, посвящённый cвоей карьере.
«Всё началось с мечты. С мечты, которая превратила невозможное в возможное. Я родился в Мальме. Вырос в Амстердаме. Стал мудрее в Турине. Стал львом в Барселоне. Вырос в Милане и обрёл новые перспективы в Париже. Набрался выдержки в Манчестере и повеселился в Лос-Анджелесе. И, наконец, я обрёл покой на своей новой родине в Милане.
Меня создали вы. И наследие, которое я надеюсь оставить после себя, – это новые Златаны, созданные мной. Все те, у кого сердце льва. Все те, у кого в глазах горит огонь. Всех тех, кто искренне понимает, что невозможного нет. Спасибо за всё», – написал Ибрагимович в одной из своих социальных сетей.
Ибрагимович завершил карьеру в 41 год. Швед играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Последней его командой стали «россонери».
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»:
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