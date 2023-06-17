Сергей Ребров: матч с Германией был лишним для сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результат отборочного матча Евро-2024 с Северной Македонией (3:2).

«Считаю, что очень важная и трудная игра. Не было достаточно времени, чтобы плотно подготовиться, но я благодарен игрокам. После первого тайма мы показали другой уровень игры. Важные 3 очка, будем готовиться к Мальте.

В первые 50 минут команда спала? Считаю, что не только мы спали, но Северная Македония действовала очень качественно. Если посмотрите на состав этой команды, то он очень серьёзный. У них опытные игроки, нет ни одного футболиста U-21. Эта команда очень опытная, в первом тайме контролировала игру. После первого тайма мы перестроились. Важен был гол Забарного, потом уже были уверены в своих силах.

На была ли игра с Германией лишней? На мой взгляд, если смотреть на первый тайм, то, возможно, этот матч был лишним», — приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.