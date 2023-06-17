Михаил Мудрик: никогда не сомневайтесь во мне

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над Северной Македонией (3:2).
«Почему не задался первый тайм? Я не знаю, не могу сказать, что ненастроенные были на эту игру. Возможно, немного усталость сказалась. Но потом, когда поняли, что «или пан или пропал», начали доставать запасы, которые у каждого были. 0:2 – это ещё не приговор, всё возможно. Сражались до конца, рады за команду.
Моя игра? Хочу сказать: никогда не сомневайтесь во мне», — приводит слова Мудрика ua.tribuna.com.
Сборная Англии продолжает возглавлять таблицу группы С, набрав девять очков в трёх матчах. Украина вышла на второе место (три очка), опередив Италию (3) и Северную Македонию (3) по дополнительным показателям.
Мудрик высмеял пожилого мужчину в тренажёрном зале
- 17 июня 2023
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