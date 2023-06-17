«Гол в компенсированное время нас шокировал». Ливакович — о матче с Нидерландами

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович высказался о победе в полуфинале Лиги наций с Нидерландами (4:2 в дополнительное время).
«Гол Нидерландов в компенсированное время нас шокировал. После такого трудно прийти в себя, особенно в матче с такой командой, как Нидерланды. Но мы снова показали, что у нас топ-сборная, что мы сильны единством, и в конечном итоге это принесло плоды.
Почему я пошёл к Луке Модричу после финального свистка? Хотел сказать спасибо за фантастический матч. То, как играет капитан, просто невероятно. Надеюсь, он будет со сборной как можно дольше. Он действительно превосходный капитан и отличный человек. О нём всё уже сказано. Это действительно выдающаяся личность», — приводит слова Ливаковича официальный сайт УЕФА.
Видео: Хорватия обыграла Нидерланды и вышла в финал Лиги наций УЕФА
Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.
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