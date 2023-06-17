Нападающий сборной Испании Хоселу рассказал о победном голе в ворота Италии в Лиге наций

Нападающий сборной Испании Хоселу рассказал о голе в ворота национальной команды Италии в полуфинале Лиги наций. Хоселу принёс победу своей сборной со счётом 2:1, отличившись на 88-й минуте.
«Пошла атака по флангу. Я знал, что Жорди Альба постарается подать в штрафную, и пошёл на ближнюю штангу. Когда мяч вынесли к линии штрафной, ещё до удара Родри, я посмотрел и понял, что один игрок сборной Италии застрял на месте и не двигается с остальными.
Когда Родри бил, я знал, что не буду в офсайде, если мяч ко мне прилетит. Мне очень повезло с отскоком, но мяч взмыл в воздух. Джанлуиджи Доннарумма очень рослый вратарь, так что забить ему было крайне непросто. Это был потрясающий гол из-за того, насколько он был важен», — приводит слова Хоселу официальный сайт УЕФА.
Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.
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