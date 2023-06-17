Стало известно, почему «Бавария» заинтересована в трансфере Хаверца из «Челси»

Стало известно, почему мюнхенская «Бавария» решила попытаться приобрести нападающего лондонского «Челси» Кая Хаверца в летнее трансферное окно. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, «Баварию» привлекает то, что Хаверц способен играть на позиции «девятки» и «десятки». Руководство мюнхенского клуба верит, что их потенциальный новичок образует хорошую атакующую линию с Эриком Шупо-Мотингом и Матисом Телем.

Также важным аспектом возможного перехода Хаверца в «Баварию» является сумма трансфера, которая значительно ниже, чем у других нападающих, которыми интересуются мюнхенцы.

«Бавария» ещё не делала предложения по трансферу Хаверца, однако клуб в курсе условий потенциального перехода и интереса к нападающему со стороны «Арсенала».

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