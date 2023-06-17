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Стал известен список трансферных целей «Баварии». В нём 10 футболистов

Стал известен список футболистов, входящих в шорт-лист мюнхенской «Баварии» на летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере».

По информации инсайдера, для усиления обороны «Бавария» рассматривает четырёх кандидатов: это Ким Мин Джэ («Наполи»), Пау Торрес («Вильярреал»), Микки ван де Вен («Вольфсбург») и Кайл Уолкер («Манчестер Сити»). Среди футболистов центра поля мюнхенцы отдают предпочтение Пьер-Эмилю Хёйбьергу («Тоттенхэм») и Каю Хаверцу («Челси»). В качестве нового нападающего «Бавария» рассматривает Рандаля Коло Муани («Айнтрахт»), Душана Влаховича («Ювентус»), Гарри Кейна («Тоттенхэм») и Виктора Осимхена («Наполи»).

Напомним, «Бавария» стала чемпионом Германии в прошедшем сезоне, выиграв титул в 11-й раз подряд.

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