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Вратарь Доминик Ливакович высказался о характере сборной Хорватии

Вратарь Доминик Ливакович высказался о характере сборной Хорватии
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Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович высказался о характере команды.

«Мы выиграли большую часть матчей, что доходили до дополнительного времени. Думаю, рецепт нашего успеха в том, что мы по-настоящему действуем как единое целое. Мы демонстрируем сплочённость, мы словно одна семья. Думаю, это одна из главных причин. Мы поддерживаем друг друга и отдаём максимум сил всякий раз, когда играем за сборную.

Большое спасибо всем нашим болельщикам, которые поддерживали нас, когда мы проигрывали Нидерландам. Их было очень много. Надеюсь, в финале будет ещё больше. Когда они нас поддерживают, нет ничего невозможного. Наши болельщики действительно лучшие в мире», — приводит слова Ливаковича официальный сайт УЕФА.

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Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.

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