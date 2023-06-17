Вратарь Доминик Ливакович высказался о характере сборной Хорватии

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович высказался о характере команды.
«Мы выиграли большую часть матчей, что доходили до дополнительного времени. Думаю, рецепт нашего успеха в том, что мы по-настоящему действуем как единое целое. Мы демонстрируем сплочённость, мы словно одна семья. Думаю, это одна из главных причин. Мы поддерживаем друг друга и отдаём максимум сил всякий раз, когда играем за сборную.
Большое спасибо всем нашим болельщикам, которые поддерживали нас, когда мы проигрывали Нидерландам. Их было очень много. Надеюсь, в финале будет ещё больше. Когда они нас поддерживают, нет ничего невозможного. Наши болельщики действительно лучшие в мире», — приводит слова Ливаковича официальный сайт УЕФА.
Видео: Хорватия обыграла Нидерланды и вышла в финал Лиги наций УЕФА
Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.
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