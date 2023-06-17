Из-за отказа Нагельсмана возглавить «ПСЖ» клуб может не подписать нескольких игроков

Стали известны подробности отказа бывшего главного тренера мюнхенской «Баварии» Юлиана Нагельсмана от работы в «ПСЖ». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Санти Ауна в своём «твиттере».

По информации источника, от Нагельсмана зависели некоторые будущие трансферы «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Отказав клубу, немецкий специалист также проинформировал об этом игроков, которые могли бы перейти в команду вместе с ним. В разговоре со своими собеседниками Нагельсман заявил, что, чтобы подписать контракт, он должен быть уверен в парижском проекте.

Во время переговоров спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш летал в Черногорию, где отдыхал Нагельсман, чтобы обсудить с тренером потенциальных новичков парижского клуба. Некоторые ждали прихода немца на тренерский мостик, чтобы пополнить состав парижан.

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