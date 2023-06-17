Из-за отказа Нагельсмана возглавить «ПСЖ» клуб может не подписать нескольких игроков

Стали известны подробности отказа бывшего главного тренера мюнхенской «Баварии» Юлиана Нагельсмана от работы в «ПСЖ». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Санти Ауна в своём «твиттере».
По информации источника, от Нагельсмана зависели некоторые будущие трансферы «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Отказав клубу, немецкий специалист также проинформировал об этом игроков, которые могли бы перейти в команду вместе с ним. В разговоре со своими собеседниками Нагельсман заявил, что, чтобы подписать контракт, он должен быть уверен в парижском проекте.
Во время переговоров спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш летал в Черногорию, где отдыхал Нагельсман, чтобы обсудить с тренером потенциальных новичков парижского клуба. Некоторые ждали прихода немца на тренерский мостик, чтобы пополнить состав парижан.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге
- 17 июня 2023
-
10:56
-
10:55
-
10:49
-
10:41
-
10:38
-
10:27
-
10:22
-
10:21
-
10:14
-
10:11
-
10:07
-
10:07
-
09:55
-
09:46
-
09:45
-
09:43
-
09:35
-
09:32
-
09:27
-
09:24
-
09:22
-
09:20
-
09:14
-
09:10
-
08:49
-
08:02
-
07:35
-
06:49
-
06:28
-
06:05
-
05:48
-
05:41
-
05:31
-
04:37
-
04:18