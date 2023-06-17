«ПСЖ» прервал переговоры с Юлианом Нагельсманом

Немецкий специалист Юлиан Нагельсман не станет новым главным тренером «Пари Сен-Жермен», переговоры прекращены. Об этом сообщает на своей странице в «Твиттере» итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, стороны приняли обоюдное решение, поскольку Нагельсман и «ПСЖ» не пришли к соглашению по ключевым вопросам контракта.

Сообщается, что «ПСЖ» уже находится в прямом контакте с другим тренером.

Ранее стало известно, что «Бавария» хочет получить € 10–15 млн компенсации за тренера, который остаётся на контракте с мюнхенским клубом до 2026 года. До этого момента немецкий специалист, который был уволен из «Баварии» в марте, являлся основным кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ».