Хоселу: Модрич бежит и борется так, словно пытается выиграть свой первый трофей

Нападающий сборной Испании Хоселу высказался о полузащитнике национальной команды Хорватии Луке Модриче. Хорватия и Испания встретятся в финале Лиги наций завтра, 18 июня. Начало игры — в 21:45 мск.

«Он умён, очень умён. Знает, как руководить игрой на каждом отрезке матча. Он по максимуму использует моменты, когда ему нужна пауза и возможность перевести дух. Он максимально пользуется тем фактом, что его команды много владеют мячом, и при первой возможности пускает всю свою энергию на то, чтобы как можно быстрее вернуть владение.

Конечно, с мячом он играет лучше. Страсть и амбиции как нельзя лучше характеризуют его как игрока. В свои 37 он всё ещё играет на высшем уровне — бежит и борется так, словно пытается выиграть свой первый трофей, а их у него, по ощущениям, порядка 50!» — приводит слова Хоселу официальный сайт УЕФА.

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