Бразильский специалист Луис Фелипе Сколари возобновил карьеру и возглавил «Атлетико Минейро». Об этом сообщил официальный сайт бразильского клуба.

Отмечается, что срок соглашения с главным тренером рассчитан до декабря 2024 года.

Предыдущим клубом 74-летнего тренера был бразильский «Атлетико Паранаэнсе», который он покинул в 2022 году. Сразу после этого, в ноябре 2022 года, Сколари объявил о завершении тренерской карьеры.

Во время тренерской карьеры Сколари работал в сборных Бразилии и Португалии, а также возглавлял «Челси», «Палмейрас», «Гремио», «Крузейро» и другие клубы. Под руководством специалиста сборная Бразилии стала чемпионом мира в 2002 году.

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