Дембеле ответил на вопросы о продлении контракта с «Барселоной» и об интересе «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с сине-гранатовыми и прокомментировал слухи о его уходе из клуба.

«Все идёт очень хорошо. «Барселона» хочет, чтобы я продлил контракт до 2027 года, мой представитель поговорит с ними. Я счастлив в команде, в том числе и дома, в Барселоне. Посмотрим, что будет с этим дальше.

Мог ли я покинуть «Барселону» в прошлом году? Нет. Никогда. В прошлом году были переговоры, но это футбол, я никогда не видел себя вне «Барсы».

Не знаю, почему так много говорят о «ПСЖ». Должно быть, потому что я француз, но с «ПСЖ» ничего не было и нет», — рассказал Дембеле в интервью изданию Marca.

Напомним, нападающий выступает за «Барселону» с лета 2017 года. Его нынешний контракт истекает по окончании сезона-2023/2024.