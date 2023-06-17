Дембеле ответил на вопросы о продлении контракта с «Барселоной» и об интересе «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с сине-гранатовыми и прокомментировал слухи о его уходе из клуба.
«Все идёт очень хорошо. «Барселона» хочет, чтобы я продлил контракт до 2027 года, мой представитель поговорит с ними. Я счастлив в команде, в том числе и дома, в Барселоне. Посмотрим, что будет с этим дальше.
Мог ли я покинуть «Барселону» в прошлом году? Нет. Никогда. В прошлом году были переговоры, но это футбол, я никогда не видел себя вне «Барсы».
Не знаю, почему так много говорят о «ПСЖ». Должно быть, потому что я француз, но с «ПСЖ» ничего не было и нет», — рассказал Дембеле в интервью изданию Marca.
Напомним, нападающий выступает за «Барселону» с лета 2017 года. Его нынешний контракт истекает по окончании сезона-2023/2024.
- 17 июня 2023
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