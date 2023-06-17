Аршавин не уйдёт из «Зенита» 1 июля. Появлявшиеся слухи недостоверны

Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин продолжит работу в клубе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что Аршавин покинет «Зенит» уже 1 июля. По информации источника, она недостоверная.

Аршавин работает заместителем генерального директора «Зенита» с 2022 года. В структуре родного клуба бывший полузащитник находится с 2019 года.

42-летний Аршавин большую часть своей профессиональной игровой карьеры провёл в «Зените». Бывший полузащитник сыграл за петербуржцев 376 матчей, в которых отметился 80 забитыми мячами и 108 результативными передачами. Также Аршавин играл за лондонский «Арсенал», алма-атинский «Кайрат» и краснодарскую «Кубань».