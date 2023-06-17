«Кубань» летом хочет подписать вратаря. Клуб выбирает из Беленова, Шамова и Городового

Краснодарская «Кубань» планирует усилить вратарскую линию в нынешнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В число кандидатов входят три голкипера — Александр Беленов, Егор Шамов и Алексей Городовой. Шамов и Городовой в настоящий момент находятся в статусе свободных агентов.
Напомним, за три тура до завершения сезона-2022/2023 «Кубань» возглавил Александр Григорян. Под руководством Григоряна команда набрала четыре очка и сохранила прописку в Первой лиге. В последнем туре «Кубань» на выезде обыграла «Уфу» со счётом 2:1.
«Кубань» заняла 14-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 37 очков после 34 матчей. Во Вторую лигу вылетели московский «Велес», «Уфа», «Краснодар-2» и ульяновская «Волга».
- 17 июня 2023
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