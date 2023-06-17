«ПСЖ» предложил Артете стать главным тренером клуба. Другие претенденты — Энрике и Мотта

Французский «ПСЖ» находится в активном поиске нового главного тренера на следующий сезон. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, после отказа Юлиана Нагельсмана у парижан есть четыре главных кандидата на пост главного тренера. Первый из них — наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета. Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш уже общался с испанским тренером, который ранее играл за парижан, однако шансы на то, что специалист возглавит французский клуб, очень малы.

Также внимание «ПСЖ» привлёк наставник «Порту» Сержиу Консейсау. Его агент в эти выходные прибудет в Париж для переговоров.

«ПСЖ» по-прежнему интересуется Тьяго Моттой, работающим в «Болонье», и бывшим главным тренером «Барселоны» и сборной Испании Луисом Энрике.

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