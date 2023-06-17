Сергей Гуренко — новый главный тренер «Уфы»
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Футбольный клуб «Уфа» в своём официальном телеграм-канале объявил о назначении Сергея Гуренко на пост главного тренера команды.
50-летний Гуренко ранее не работал главным тренером в России. Специалист накопил опыт работы в белорусском чемпионате с минским «Динамо», «Шахтёром» (Солигорск) и другими командами. С «Шахтёром» Гуренко выиграл чемпионат Беларуси в сезоне-2020/2021.
В качестве ассистента главного тренера Гуренко работал в «Краснодаре», пермском «Амкаре» и «Спартаке» из Нальчика.
Большинство матчей в игровой карьере Гуренко провёл в составе московского «Локомотива». Бывший белорусский защитник также играл за итальянские «Рому», «Пьяченцу» и «Парму» и испанскую «Сарагосу». Гуренко выигрывал чемпионат России в 2004 году.
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