Сергей Гуренко — новый главный тренер «Уфы»

Футбольный клуб «Уфа» в своём официальном телеграм-канале объявил о назначении Сергея Гуренко на пост главного тренера команды.

50-летний Гуренко ранее не работал главным тренером в России. Специалист накопил опыт работы в белорусском чемпионате с минским «Динамо», «Шахтёром» (Солигорск) и другими командами. С «Шахтёром» Гуренко выиграл чемпионат Беларуси в сезоне-2020/2021.

В качестве ассистента главного тренера Гуренко работал в «Краснодаре», пермском «Амкаре» и «Спартаке» из Нальчика.

Большинство матчей в игровой карьере Гуренко провёл в составе московского «Локомотива». Бывший белорусский защитник также играл за итальянские «Рому», «Пьяченцу» и «Парму» и испанскую «Сарагосу». Гуренко выигрывал чемпионат России в 2004 году.