Министр спорта Башкортостана: «Уфе» надо убирать искусственно созданную токсичность

Министр спорта Башкортостана и председатель правления «Уфы» Руслан Хабибов высказался о работе клуба.
«Сейчас «Уфе» надо формировать положительный имидж. Надо убирать токсичность, притом искусственно созданную. Не должно быть постоянного образа кем-то обиженных. Он был, есть, но мы его полностью уберём.
В содержательную деятельность клуба мы принципиально не включались. Мы вместе с Газизовым принимали все решения вместе с учётом того, что мы сейчас являемся и учредителями клуба. 99% финансовой нагрузки несём мы. Очень важно, что доверяем и с уважением относимся к Шамилю Камиловичу (Газизову. — Прим. «Чемпионата»).
Главный принцип: когда помогаешь — не навреди в содержательной части. Мы никогда в это не включались. Мы доверяли Шамилю Камиловичу. Он обозначал те вопросы, которые требуют решения. Мы занимались и решали эти вопросы. Что получилось, то получилось. Как председатель совета «Уфы» хочу сказать, что в предстоящем сезоне я буду включаться вплоть до каждого игрока. Если будет необходимость, то за каждого болельщика», — сказал Хабибов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 16 июня 2023
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