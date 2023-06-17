Фабрегас: Месси – величайший игрок всех времён, он неповторим

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Сеск Фабрегас ответил на вопрос журналиста о лучшем игроке в истории футбола. По мнению хавбека, это аргентинский форвард команды «Интер Майами» Лионель Месси.

«Лучший футболист из тех, с кем я играл на протяжении моей карьеры? Однозначно лучший из тех, с кем я играл вместе, – Лионель Месси. Потому что он гений.

Кто, на мой взгляд, величайший игрок всех времён? Снова Месси. Он неповторим. Не думаю, что в ближайшее время мы увидим подобного ему игрока. Я провёл с ним несколько сезонов в «Барселоне» и хорошо знаю, о чём говорю. Он просто невероятен», – приводит слова Фабрегаса Goal.

За свою карьеру Месси завоевал суммарно 43 трофея (клубные и международные). 35-летний форвард является семикратным обладателем «Золотого мяча».