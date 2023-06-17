Дмитрий Кириченко: бюджет «Зенита» больше, чем у «Спартака» и ЦСКА. Но не в десятки раз
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Российский тренер Дмитрий Кириченко высказался о гегемонии санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.
«Другим командам нужно усиливаться. Это не проблема «Зенита», а проблема других команд. Понятно, что в нынешней ситуации усилиться непросто, но нужно искать футболистов. У «Зенита» гораздо больше бюджет, чем у других клубов? Понятно, что бюджет больше, но он не больше в десятки раз, чем у «Спартака», «Динамо», ЦСКА. Нужно искать футболистов и пытаться составить конкуренцию», — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В минувшем сезоне «Зенит» набрал 70 очков в 30 матчах, опередив занявший второе место ЦСКА на 12 баллов. Чемпионство стало для сине-бело-голубых пятым подряд.
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