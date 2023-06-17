Дмитрий Кириченко: мне бы не хотелось, чтобы Малком, Вендел и Клаудиньо ушли из «Зенита»

Бывший игрок сборной России, футбольный тренер Дмитрий Кириченко оценил выступление «Зенита» в РПЛ сезона-2022/2023, выделив в составе команды Малкома, Вендела и Клаудиньо.

«В прошедшем сезоне РПЛ всё закономерно. У «Зенита» самый сильный состав, Сергей Богданович смог объединить всей идеей. И «Зенит» выглядит командой чемпионов: где-то вырывает сложные игры, которые чемпионские команды как раз и должны вырывать. Ничего удивительного нет.

Что должно произойти, чтобы другие команды составили «Зениту» конкуренцию? Наверное, «Зенит» должен потерять несколько своих топовых игроков. Но мне бы не хотелось, чтобы это произошло. Малком, Вендел, Клаудиньо радуют нас яркой игрой. Лично я бы хотел, чтобы они подольше играли в РПЛ», — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.