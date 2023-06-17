Чилаверт: в Южной Америке Мбаппе был бы средним игроком, он предсказуем

Парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт, забивший за карьеру 62 гола, отреагировал на слова нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе о том, что футбол в Европе развит лучше, чем в Южной Америке.

«Мбаппе сказал, что в Южной Америке невысокий уровень футбола. Я бы хотел, чтобы он побегал на высоте в Ла-Пасе или Кито или сыграл в Бразилии. Здесь Мбаппе был бы средним игроком, он предсказуем. Очевидно, что у него есть преимущество в скорости, но защитники способны его контролировать», — приводит слова Чилаверта RMC Sport.

В 2018 году Мбаппе выиграл чемпионат мира со сборной Франции. В 2022 году его команда вновь вышла в финал мундиаля, где уступила национальной команде Аргентины в серии послематчевых пенальти.