Гладилин: переход из ЦСКА в «Спартак» — не предательство, а смена работы

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение, что переход в стан красно-белых из ЦСКА нельзя считать предательством.
«Нет, так говорить нельзя. Это чисто профессиональные дела. Если игроку, допустим, некомфортно играть в команде, и он переходит в другую, то ничего такого в этом нет. В нынешнее время ведь в составах мало воспитанников и много легионеров, которые приехали на контракт выполнять свою работу. Для них смена команды — это просто смена места работы.
Я не считаю, что такой переход можно назвать предательством даже для воспитанника. Часто так бывает, что у молодого футболиста нет игрового времени, а ему хочется выходить на поле. Таких ребят можно понять. Если есть перспективы заиграть в другой команде, то почему бы и нет? Раньше ведь было много примеров, когда спартаковцы переходили, например, в «Динамо». Это было и раньше, ничего нового в этом нет», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».
Ранее появилась информация, что «Спартак» начал переговоры по трансферу полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.
- 17 июня 2023
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