«Тоттенхэм» достиг договорённости о выкупе Кулушевски — Романо

«Тоттенхэм» достиг договорённости о выкупе полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулушевски, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «шпоры» выбили для себя скидку в размере € 5 млн. Итоговая сумма выкупа составит € 30 млн. Игрок подпишет пятилетний контракт с лондонским клубом.

В сезоне-2022/2023 на счету Кулушевски 37 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Ранее сообщалось о желании «Тоттенхэма» выкупить двух игроков «Лестера».