Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» достиг договорённости о выкупе Кулушевски — Романо

«Тоттенхэм» достиг договорённости о выкупе Кулушевски — Романо
Комментарии

«Тоттенхэм» достиг договорённости о выкупе полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулушевски, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «шпоры» выбили для себя скидку в размере € 5 млн. Итоговая сумма выкупа составит € 30 млн. Игрок подпишет пятилетний контракт с лондонским клубом.

В сезоне-2022/2023 на счету Кулушевски 37 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Ранее сообщалось о желании «Тоттенхэма» выкупить двух игроков «Лестера».

Материалы по теме
«Лестер» отказался продавать «Тоттенхэму» Мэддисона и Барнса за € 58 млн суммарно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023