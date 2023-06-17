«Тоттенхэм» достиг договорённости о выкупе Кулушевски — Романо
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«Тоттенхэм» достиг договорённости о выкупе полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулушевски, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «шпоры» выбили для себя скидку в размере € 5 млн. Итоговая сумма выкупа составит € 30 млн. Игрок подпишет пятилетний контракт с лондонским клубом.
В сезоне-2022/2023 на счету Кулушевски 37 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.
Ранее сообщалось о желании «Тоттенхэма» выкупить двух игроков «Лестера».
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