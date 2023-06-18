Каскарино: Месси провёл большую часть чемпионата мира, прогуливаясь пешком

Экс-нападающий «Челси» и сборной Ирландии Тони Каскарино высказался о полузащитнике сборной Англии Тренте Александер-Арнольде и форварде сборной Аргентины Лионеле Месси.
«Вы смотрите на Трента и знаете, что он может добиться успеха. Из-за того, что он сделал это в матче с Мальтой, все думают: «Получит ли он шанс против Германии, Аргентины или Бразилии в четвертьфинальном матче чемпионата мира? Лионель Месси провёл большую часть чемпионата мира, прогуливаясь пешком, и всё же выиграл турнир. Я сравниваю Трента с Месси? Нет. Но у него есть качества, которые не так уж далеки от него», — приводит слова Каскарино talkSPORT.
Напомним, в матче третьего тура квалификации Евро-2024 сборная Англии разгромила Мальту со счётом 4:0. Александер-Арнольд в этой встрече забил первый гол за Англию в официальной игре.
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