Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каскарино: Месси провёл большую часть чемпионата мира, прогуливаясь пешком

Каскарино: Месси провёл большую часть чемпионата мира, прогуливаясь пешком
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий «Челси» и сборной Ирландии Тони Каскарино высказался о полузащитнике сборной Англии Тренте Александер-Арнольде и форварде сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Вы смотрите на Трента и знаете, что он может добиться успеха. Из-за того, что он сделал это в матче с Мальтой, все думают: «Получит ли он шанс против Германии, Аргентины или Бразилии в четвертьфинальном матче чемпионата мира? Лионель Месси провёл большую часть чемпионата мира, прогуливаясь пешком, и всё же выиграл турнир. Я сравниваю Трента с Месси? Нет. Но у него есть качества, которые не так уж далеки от него», — приводит слова Каскарино talkSPORT.

Напомним, в матче третьего тура квалификации Евро-2024 сборная Англии разгромила Мальту со счётом 4:0. Александер-Арнольд в этой встрече забил первый гол за Англию в официальной игре.

Материалы по теме
Кейн продолжает творить историю! Есть новый рекорд голов за Англию
Кейн продолжает творить историю! Есть новый рекорд голов за Англию

Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023