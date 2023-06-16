Кейн продолжает творить историю! Есть новый рекорд голов за Англию

После двух туров сборная Англии лидировала в группе С в рамках отборочного цикла Евро-2024. Гостевой матч с Мальтой предвещал лёгкую прогулку команде Гарета Саутгейта. И ей удалось победить в эконом-режиме.

В стартовом составе англичан не вышел ни один представитель «Манчестер Сити». Саутгейт поберёг футболистов «горожан», ещё 10 июня выигравших Лигу чемпионов, а затем отмечавших историческое событие несколько дней. Наибольший интерес в составе Англии вызвал выход в полузащите Трента Александер-Арнольда. Номинальный защитник вторую часть сезона в «Ливерпуле» постоянно смещался в центр поля. Саутгейт перехватил «фишку» у Юргена Клоппа. Англичане вышли в привычной в последнее время схеме 4-3-3, Мальта с первых минут расположилась в расстановке с пятью защитниками.

Старт матча выдался небыстрым. Англия не собиралась взвинчивать темп с первых секунд, спокойно перекатывая мяч на своей половине и находя варианты для продвижения. В начале атаки англичане оставляли сзади трёх защитников (Магуайр – Гехи – Триппьер), а Шоу поднимался выше и образовывал с Трентом края атаки. И даже при умеренном темпе забитый гол пришёл к Англии: уже на восьмой минуте Букайо Сака прострелил в штрафную, а защитник мальтийцев Фердинандо Апап забил в свои ворота. Несчастный случай убил робкие надежды болельщиков хозяев на хороший исход матча.

Мальта — Англия Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Англия спокойно владела мячом (в середине первого тайма — до 70% времени). Причём гости играли максимум на 30% своих возможностей, не включая даже вторую передачу. Частым сценарием стал поиск в штрафной Мальты партнёров в исполнении Трента: защитник «Ливерпуля» постоянно закидывал мяч. А на 28-й минуте решился сам пробить по воротам. Получилось красиво и точно. Трент, кстати, забил первый мяч за сборную в официальных встречах. Англия удвоила преимущество, окончательно успокоив игру.

Сложно ожидать чего-то от 172-й команды рейтинга ФИФА в матче с топ-сборной. Скорость принятия решения – на совершенно ином уровне. Это сказалось и спустя пару минут после второго гола Англии. Гарри Кейн врывался в штрафную Мальты на добивание, защитники не успевали накрыть форварда и сфолили на нём. Капитан сборной Англии сам подошёл к мячу и забил третий гол «трёх львов» за полчаса. Для Кейна этот гол стал 56-м за национальную команду. Напомним, Гарри – рекордсмен сборной Англии, и он продолжает обновлять свой рекорд.

Главный хайлайт от Мальты в первом тайме случился на 44-й минуте. Полузащитник хозяев Джозеф Мбонг у своей штрафной прокинул мяч между ног футболисту англичан Джеймсу Мэддисону. Тот в ответ улыбнулся и что-то сказал игроку мальтийцев.

Второй тайм начался с выхода на поле Фила Фодена, выигравшего требл с «Манчестер Сити». Он заменил Букайо Саку, получившего повреждение в первые 45 минут. Фоден не совсем удачно вошёл в игру, но это вполне объяснимо – празднования «Сити» не пощадили никого. Течение матча никак не поменялось в сравнении с первым таймом. Англия чаще находилась с мячом, не форсировала темп. Моментов у ворот Мальты стало ещё меньше. Но зачем Англии тратить силы, если результат уже получен?

Саутгейт освежал игру заменами, одна из них стала исторической. Впервые за сборную Англии сыграл полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе. Болельщики англичан покидали стадион уже в середине вторых 45 минут, отправляясь гулять по улицам Валлетты. А чуть подбодрил игру на 82-й минут арбитр Игор Паяч. После просмотра VAR он назначил пенальти в ворота Мальты за игру рукой защитника хозяев в собственной штрафной. К мячу подошёл Каллум Уилсон и уверенно реализовал 11-метровый.

Англия набрала девять очков после трёх матчей в отборочной группе. Команда Саутгейта уверенно идёт к быстрому выходу на Евро-2024. Позади – три команды (Италия, Северная Македония, Украина), набравшие по три очка. У Англии уже комфортный отрыв. Увеличить его команда сможет в домашней встрече с Северной Македонией 19 июня.