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Нидерланды — Италия. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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Манчини рассказал о тактике на матч с Нидерландами

Манчини рассказал о тактике на матч с Нидерландами
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини перед матчем за третье место Лиги наций с Нидерландами рассказал об игровой схеме своей команды.

«Наша любимая расстановка — 4-3-3. В первом тайме против Испании мы играли хорошо, но во втором сдали физически. Наши футболисты привыкли ко всем игровым схемам, но в воскресенье мы вернёмся к 4-3-3. Это матч международного уровня против сильной команды. Мы должны сыграть хорошо и постараться победить, пусть даже на кону не стоит трофей», — приводит официальный сайт УЕФА слова Манчини.

Матч за третье место Лиги наций пройдёт 18 июня на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде и начнётся в 16:00 по московскому времени. В полуфиналах Нидерланды проиграли Хорватии (2:4 в дополнительное время), и Италия — Испании (1:2).

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