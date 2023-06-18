Куман: в матче за третье место постараемся сыграть с той же энергией, что и в полуфинале

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман перед матчем за третье место Лиги наций с Италией рассказал, что команде нужно постараться допустить меньше ошибок в сравнении с полуфиналом с Хорватией.

«Мы хотим пробиться на Евро-2024, поэтому, когда мы собираемся вместе, нужно многое отработать. В воскресенье постараемся сыграть с той же энергией, что и в полуфинале. В прошлую среду какие-то моменты нам удались. Нужно продолжать в таком же духе, только при этом совершать меньше ошибок. Два мяча мы пропустили с игры, значит, наша защита была не на высоте. Такого быть не должно», — приводит официальный сайт УЕФА слова Кумана.

Матч за третье место Лиги наций пройдёт 18 июня на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде и начнётся в 16:00 по московскому времени.