Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист Хорватии Перишич: мы привыкли играть в дополнительное время, это не проблема

Футболист Хорватии Перишич: мы привыкли играть в дополнительное время, это не проблема
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич поделился ожиданиями от финала Лиги наций с национальной командой Испании. Встреча состоится сегодня, 18 июня. Начало игры — в 21:45. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Это будет очень сложный матч, у Испании топовые полузащитники, но и у нас есть игроки мирового класса. Я уверен, мы будем готовы к финалу.

Мы хорошо знаем соперников и подготовимся наилучшим образом. Рассчитываем провести ещё один топ-матч. Надеюсь, победим за 90 минут, равно как надеется и Испания. Но мы привыкли играть в дополнительное время, и это не станет для нас проблемой. Мы также отрабатывали пенальти и будем готовы к ним, если понадобится», — приводит слова Перишича официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Италия и Нидерланды бьются за бронзу, Испания и Хорватия — за трофей. Лига наций. LIVE
Live
Италия и Нидерланды бьются за бронзу, Испания и Хорватия — за трофей. Лига наций. LIVE

Видео: Хорватия обыграла Нидерланды и вышла в финал Лиги наций УЕФА

Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023