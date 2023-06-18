Футболист Хорватии Перишич: мы привыкли играть в дополнительное время, это не проблема

Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич поделился ожиданиями от финала Лиги наций с национальной командой Испании. Встреча состоится сегодня, 18 июня. Начало игры — в 21:45. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Это будет очень сложный матч, у Испании топовые полузащитники, но и у нас есть игроки мирового класса. Я уверен, мы будем готовы к финалу.
Мы хорошо знаем соперников и подготовимся наилучшим образом. Рассчитываем провести ещё один топ-матч. Надеюсь, победим за 90 минут, равно как надеется и Испания. Но мы привыкли играть в дополнительное время, и это не станет для нас проблемой. Мы также отрабатывали пенальти и будем готовы к ним, если понадобится», — приводит слова Перишича официальный сайт УЕФА.
Видео: Хорватия обыграла Нидерланды и вышла в финал Лиги наций УЕФА
Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.
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