Футболисты «Локомотива» вышли из отпуска — игроки проходят медосмотр
Поделиться
Футболисты московского «Локомотива» вышли из отпуска. Игроки, которые не были задействованы в сборных, проходят медицинский осмотр. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников.
Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказывал, как пройдут летние сборы команды. Тренер отмечал, что все сборы пройдут в Подмосковье, в Баковке. Сбор стартует сразу после медосмотра, 19 июня. Футболистам, которые были вызваны в свои национальные сборные, будет предоставлено немного больше дней отдыха.
«Локомотив» завершил сезон-2022/2023 на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 45 очков после 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» — 70 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 июня 2023
-
09:53
-
09:45
-
09:42
-
09:35
-
09:28
-
09:22
-
09:18
-
09:10
-
09:01
-
08:49
-
08:28
-
08:04
-
07:54
-
07:32
-
07:02
-
06:47
-
06:33
-
06:20
-
06:03
-
05:47
-
05:42
-
05:39
-
05:24
-
04:57
-
04:47
-
04:36
-
04:21
-
04:09
-
03:48
-
03:34
-
03:23
-
03:10
-
03:00
-
02:51
-
02:44
Партнерский контент