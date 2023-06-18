Футболисты «Локомотива» вышли из отпуска — игроки проходят медосмотр

Футболисты московского «Локомотива» вышли из отпуска. Игроки, которые не были задействованы в сборных, проходят медицинский осмотр. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказывал, как пройдут летние сборы команды. Тренер отмечал, что все сборы пройдут в Подмосковье, в Баковке. Сбор стартует сразу после медосмотра, 19 июня. Футболистам, которые были вызваны в свои национальные сборные, будет предоставлено немного больше дней отдыха.

«Локомотив» завершил сезон-2022/2023 на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 45 очков после 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» — 70 очков.