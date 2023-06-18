Арустамян: Тикнизян играет очень большую роль в сборной Армении

Футбольный журналист Нобель Арустамян высказался об игре защитника Наира Тикнизяна и полузащитника Эдуарда Сперцяна за сборную Армении.

«Я был на матче сборной Армении в Кардиффе. Мне было очень приятно наблюдать, потому что сборная Армении молодая и, как мне кажется, перспективная команда. Надеюсь, что это начало пути этой сборной, потому что там очень много молодых футболистов. Я хочу, чтобы вчерашний матч был точкой отсчёта для сборной Армении. Мы очень эмоциональный народ, надеюсь, вчера был поворотный момент. Молодая команда выиграла сложный выезд, дальше будут развиваться.

На мой взгляд, Наир Тикнизян играет очень большую роль в сборной Армении. Даже в товарищеском матче с Кипром он играл очень хорошо. Видно, что Наир чувствует себя уверено и прогрессирует. Он абсолютно адекватно смотрится, уровень международных матчей ему подходит и нравится. Его развитие очевидно.

Капитанская повязка Сперцяна с Уэльсом? Он очень правильно воспитанный футболист. Эдик – ответственный и прогрессирующий игрок. Он уже два года играет в сборной Армении, и прогресс налицо. Выходить с повязкой – это ответственно и важно. Когда Ароян вышел на поле, он повязку передал ему. Не считаю, что это было переломным моментом для него. Да, ему приятно и, думаю, важно, но Эдик прогрессирует и без повязки тоже.

Я буду только рад, если Наир Тикнизян входит в шорт-лист «Реала Сосьедад». Мне сложно судить, так ли это, я не обладаю информацией. Прочитал и обрадовался, что такой клуб следит за Тикнизяном», – сказал Арустамян в интервью Metaratongs.