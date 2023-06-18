Арустамян: Сперцян может играть в любой европейской лиге, его уровень соответствует этому

Российский журналист и комментатор Нобель Арустамян оценил возможность переезда полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в европейский чемпионат.
«Мне кажется, Эдик абсолютно нормально и логично развивает свою карьеру. Это касается и клубной карьеры, где он лидер «Краснодара» и носит десятый номер, что всегда важно для любого клуба. В сборной Армении Сперцян играет очень важную роль, там молодая команда и строится вокруг него, Гранта Раноса и Тикнизяна.
Что касается его переезда, то всему своё время. Будут решать клуб «Краснодар» и Эдик совместно. Но если говорить про его уровень, то он соответствует европейскому футболу. Это факт. Он может играть в любой европейской лиге, я не вижу в этом проблем», — приводит слова Арустамяна Metaratings.
Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В минувшем сезоне Эдуард принял участие в 41 матче «быков», забил 14 голов и отдал 14 голевых передач.
- 18 июня 2023
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