Тренер Хорватии: мы будем готовы, если финал Лиги наций перейдёт в дополнительное время

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от финала Лиги наций с национальной командой Испании. Встреча состоится сегодня, 18 июня. Начало игры — в 21:45. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Это достойный и важный турнир. Нашей целью был выход в финальную стадию, и теперь мы в шаге от трофея. Сделаем всё возможное, чтобы его совершить.

Шансы 50 на 50, это топ-матч. У обеих команд, вероятно, будет другой подход к игре по сравнению с полуфиналами. Скажу своим ребятам, чтобы они получили удовольствие от финала и попытались добиться чего-то большего, отталкиваясь от этого.

Мы должны быть ещё сильнее, чем в последнем матче, ведь нам противостоит грозный соперник. У Испании молодая команда, которая играет в фантастический футбол. Но я оптимист, и если на твоей стороне солидная поддержка трибун, как у нас, то ты должен сыграть на максимальном уровне.

Мы будем готовы, если матч перейдёт в дополнительное время. У нас есть игроки на скамейке запасных, которым не терпится выйти на поле. Из последних семи матчей с дополнительным временем мы выиграли шесть, и это подчёркивает силу нашего характера», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

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Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.