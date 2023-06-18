Нидерланды — Италия: онлайн-трансляция матча за 3-е место в Лиге наций начнётся в 16:00

Сегодня, 18 июня, состоится матч за третье место в Лиге наций УЕФА, в котором сыграют национальные команды Нидерландов и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 16:00 мск.

Нидерланды вышли в плей-офф, набрав 16 очков в шести матчах группового этапа и опередив Бельгию, Польшу и Уэльс. В полуфинале команда уступила Хорватии со счётом 2:4. Италия выиграла квартет с Венгрией, Германией и Англией, а затем потерпела поражение в полуфинальной игре с Испанией (1:2).

В отборочном турнире к Евро-2024 Нидерланды и Италия набрали в своих группах по три очка в двух матчах.