Нидерланды — Италия: онлайн-трансляция матча за 3-е место в Лиге наций начнётся в 16:00
Поделиться
Сегодня, 18 июня, состоится матч за третье место в Лиге наций УЕФА, в котором сыграют национальные команды Нидерландов и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 16:00 мск.
Лига наций УЕФА. Лига A. За 3-е место
18 июня 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Нидерланды вышли в плей-офф, набрав 16 очков в шести матчах группового этапа и опередив Бельгию, Польшу и Уэльс. В полуфинале команда уступила Хорватии со счётом 2:4. Италия выиграла квартет с Венгрией, Германией и Англией, а затем потерпела поражение в полуфинальной игре с Испанией (1:2).
В отборочном турнире к Евро-2024 Нидерланды и Италия набрали в своих группах по три очка в двух матчах.
Комментарии
- 18 июня 2023
-
14:15
-
14:00
-
14:00
-
13:57
-
13:45
-
13:40
-
13:39
-
13:24
-
13:20
-
13:17
-
13:09
-
13:00
-
12:56
-
12:52
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:25Кто выиграет Лигу наций? Опрос
-
12:20
-
12:18
-
12:13
-
12:06
-
11:57
-
11:44
-
11:43
-
11:41
-
11:34
-
11:33
-
11:19
-
11:14
-
11:06
-
11:04
-
10:45
-
10:40
-
10:34
Партнерский контент